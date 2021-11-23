У серпні 2019 року Saudi Aramco та Reliance Industries підписали лист про наміри, який не мав обов’язкового характеру. У документі йшлося про те, що Saudi Aramco планує придбати 20% нафтохімічного бізнесу Reliance Industries.

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Saudi Aramco та Reliance Industries відмовилися від угоди

При вартості підприємства в 75 мільярдів доларів для всього підрозділу частка активів, яку купила б компанія з Саудівської Аравії, коштувала б приблизно 15 мільярдів доларів. Однак сторони відмовилися від реалізації цього плану. Головна причина – зміна пріоритетів індійського конгломерату. Компанія Reliance Industries вирішила зосередити свою увагу на телекомунікаціях.

Глибока взаємодія протягом останніх двох років дала Reliance і Saudi Aramco краще розуміння один одного, забезпечуючи платформу для ширших сфер співпраці. Saudi Aramco і Reliance глибоко віддані створенню взаємовигідного партнерства,

– повідомили у Reliance Industries.

Компанії з Саудівської Аравії та Індії скасували угоду на мільярди / Фото Getty Images

У зв'язку зі змінами компанії погодилися переглянути свій план дій. У Reliance Industries заявили, що сторони взаємно вирішили, що для них буде краще "переоцінити заплановані інвестиції у нафтохімічний бізнес у світлі нового контексту". В офіційній заяві індійський конгломерат також наголосив на наступному:

Reliance Industries залишається пріоритетним партнером для Saudi Aramco у контексті інвестицій у приватний сектор Індії;

Індійська компанія співпрацюватиме з Saudi Aramco та Saudi Basic Industries, яка також відома як SABIC, для інвестицій у Саудівську Аравію;

Компанії будуть розкривати інформацію про свої майбутні плани в міру потреби.

Реакція Saudi Aramco

Нафтова компанія з Саудівської Аравії зазначила, що продовжить оцінку нових та вже наявних можливостей у сфері бізнесу з потенційними партнерами в Індії. У Saudi Aramco також підмітили, що Індія пропонує величезні можливості для розвитку у довгостроковій перспективі. Нафтова компанія зазначила, що співпрацює з Reliance Industries протягом тривалого періоду та буде продовжувати шукати можливості для інвестування в Індії.