В августе 2019 года Saudi Aramco и Reliance Industries подписали письмо о намерениях, которое не имело обязательного характера. В документе говорилось, что Saudi Aramco планирует приобрести 20% нефтехимического бизнеса Reliance Industries.

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Saudi Aramco и Reliance Industries отказались от сделки

При стоимости предприятия в 75 миллиардов долларов для всего подразделения доля активов, купленная компанией из Саудовской Аравии, стоила бы примерно 15 миллиардов долларов. Однако стороны отказались от реализации этого плана. Главная причина – изменение приоритетов индийского конгломерата. Компания Reliance Industries решила сконцентрировать свое внимание на телекоммуникациях .

Глубокое взаимодействие за последние два года дало Reliance и Saudi Aramco лучшее понимание друг друга, обеспечивая платформу для более широких сфер сотрудничества. Saudi Aramco и Reliance глубоко привержены созданию взаимовыгодного партнерства,

– сообщили в Reliance Industries.

Компании из Саудовской Аравии и Индии отменили соглашение на миллиарды / Фото Getty Images

В связи с изменениями компании согласились пересмотреть свой план действий. В Reliance Industries заявили, что стороны взаимно решили, что для них лучше "переоценить запланированные инвестиции в нефтехимический бизнес в свете нового контекста". В официальном заявлении индийский конгломерат также отметил следующее:

Reliance Industries остается приоритетным партнером для Saudi Aramco в контексте инвестиций в частный сектор Индии;

Индийская компания будет сотрудничать с Saudi Aramco и Saudi Basic Industries, которая также известна как SABIC для инвестиций в Саудовскую Аравию;

Компании будут раскрывать информацию о своих будущих планах по мере надобности.

Реакция Saudi Aramco