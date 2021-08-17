Нова угода допоможе встановити тісніші зв'язки між найбільшим у світі експортером нафти та одним з найпотужніших споживачів енергії.

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Що відомо про угоду

Нафтовий гігант з Саудівської Аравії обговорює придбання 20% активів корпорації Reliance, які належать індійському мільярдеру Мукеш Амбані. Saudi Aramco готова заплатити за пакет акцій від 20 до 25 мільярдів доларів в акціях. Анонімне джерело повідомляє, що сторони можуть домовитися вже у найближчі тижні. Акції індійської корпорації пришвидшили зростання до 2,6% у Мумбаї після того, як цю інформацію оприлюднили ЗМІ.

Переговори між компаніями тривають понад два роки. Цей процес був відкладений через пандемію коронавірусу та падіння цін на нафту. У разі досягнення успіху, це стане першою угодою Aramco з акціями з 2019 року, моменту виходу корпорації на біржу. Зараз акції компанії коштують майже 10 доларів за кожну, як інформує Yahoo!Finance.

Актуальна вартість акцій Aramco на біржі / Інфографіка Yahoo! Finance

Анонімне джерело додало, що компанії все ще працюють над умовами угоди, і цілком можливо переговорний процес знову може затягнутися або загалом зазнати краху. Раніше мільярдер Мукеш Амбані підтверджував інформацію про переговори. За його словами, тоді йшлося про оцінку у 15 мільярдів доларів.

Статки Мукеша Амбані

Forbes оцінює капітал індійського бізнесмена у 82,6 мільярда доларів.

доларів. Згідно з Bloomberg Billionaires Index, він володіє 82,2 мільярда доларів.

Цілі Reliance та Aramco

Принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман у квітні повідомив, що країна веде переговори про продаж 1% акцій Saudi Aramco "провідній світовій енергетичній компанії". Проте, він не уточнив про яку саме фірму йдеться.

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Ця угода може мати велике значення для посилення продажів Aramco в країні, де знаходиться ця компанія,

– наголосив принц.

Угода з Reliance допоможе Aramco більше ніж вдвічі збільшити свої виробничі потужності – до 8 – 10 мільйонів барелів в день. Для порівняння, наприкінці 2020 року цей показник дорівнював 3,6 мільйона барелів на добу. Натомість для індійського конгломерату контракт з Aramco гарантує стабільні поставки нафти для його гігантських нафтопереробних заводів.