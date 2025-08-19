Які курси валют?

У вівторок, 19 серпня, євро втримався на рівні 1,16 долара і залишається в межах діапазону останніх двох тижнів. Щодо єни долар опустився на до 147,77 єни, залишаючись в коридорі, в якому торгувався весь місяць, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Австралійський долар піднявся до 0,64 долара, але потім втратив частину зростання, гонконзький долар зміцнився до 7,79 за долар США, наблизившись до верхньої межі допустимого торгового діапазону (7,75-7,85), встановленого валютним управлінням Гонконгу.

Новозеландський долар знизився і торгувався на рівні 0,59 долара. Фунт стерлінгів також ослаб, опустившись до нижньої межі діапазону останніх тижнів і склавши 1,35 долара.

Важливо! Індекс долара – показник, який вимірює вартість долара США відносно кошика шести провідних світових валют – додав 0,1% і досяг позначки 98,192 після того, як президент США Дональд Трамп у понеділок заявив Володимиру Зеленському, що Вашингтон готовий гарантувати безпеку України в рамках можливої угоди про припинення війни з Росією.

Що впливає на курси валют?

Долар США дещо зміцнився щодо основних світових валют, оскільки ринки оцінювали підсумки саміту в Білому домі, який може вплинути на подальший хід війни в Україні.

Зараз на ринках зберігається обережність. Наразі трейдери оцінюють потенційні наслідки для глобальних енергетичних ринків. Долар США зміцнюється щодо інших валют, і на ринках як і раніше помітні настрої схильності до ризику,

– зазначила незалежний аналітик Тіна Тенг.

У центрі уваги інвесторів також залишається щорічний симпозіум Федеральної резервної системи США, де учасники ринку чекають сигналів про можливу динаміку процентних ставок.

Долар залишається валютою-притулком у періоди зростання геополітичних ризиків. Якщо буде укладено угоду щодо України, яка покладе більшу частину тягаря на європейські країни, це може послабити євро і британський фунт, а вивільнені потоки коштів перетечуть в долар, посиливши його позиції,

– заявив керуючий токійським філіалом State Street Барт Вакабаясі.

Тим часом криптовалюти в основному показали зниження: біткоїн подешевшав на 1,3%, а ефір впав на 2,9%.