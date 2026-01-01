Стало відомо, що російська залізниця затвердила нову інвестиційну програму на 2026 рік. Вона відчутно скорочена. Такі тенденції свідчать про управлінський провал.

Яка ситуація з РЖД в Росії буде у 2026 році?

Особливо важка ситуація з проєктами, які мали збільшити пропускну спроможність підходів до балтійських портів, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Читайте також Ціни знову летять вниз: стало відомо, що буде з вартістю золота у 2026 році

Якщо спиратись на розмір фінансування цих проєктів, можна зрозуміти, що вони, імовірно, не реалізуються. А це, своєю чергою, свідчить про:

те, що стратегічні напрямки лишатимуться заблокованими;

а також неможливість здійснювати експорт.

На тлі хронічної стагнації транспортної системи таке урізання фінансування лише прискорює її деградацію. Замість розвитку та модернізації більшість ресурсів спрямовують на примітивне утримання зношених фондів і мінімальне забезпечення безпеки перевезень,

– наголошує розвідка.

Для розуміння, РЖД у 2026 році уріже інвестиції таким чином, повідомляє Центр протидії дезінформації:

інвестиції, необхідні для закупівлі вагонів і локомотивів, стануть меншими на – 37%;

залізничного будівництва – 20%.

Зауважимо, що падіння інвестицій у цій галузі триває 3 рік поспіль. Тобто, очевидним є загострення кризи, яке призвело до таких наслідків:

немає ресурсів на реалізацію ключових проєктів;

підрядники втрачають роботу;

занепадає залізнична мережа загалом.

Що відомо про проєкт "Північний широтний хід"?

Було ухвалено рішення відкласти на 3 роки початок будівництва арктичного залізничного коридору. Цей проєкт отримав назву – "Північний широтний хід".

Ціна цього будівництва, згідно з прогнозами, – більш як 800 мільярдів рублів. Водночас джерела фінансування залишаються невизначеними.

Концепція до 2035 року називає вантажні та пасажирські дирижаблі "перспективною технологією", але в умовах системного дефіциту коштів і провалу ключових інфраструктурних проєктів такі заяви лише підкреслюють хаотичність і безпорадність транспортної політики,

– вказує розвідка.

Що відбувається в російській економіці зараз?