Інвестиції лише скорочуються: ключова російська галузь відчує нову кризу у 2026
- Російська залізниця затвердила скорочену інвестиційну програму на 2026 рік, що відображає управлінський провал.
- Проєкт "Північний широтний хід" відкладено на 3 роки, його вартість понад 800 мільярдів рублів, але джерела фінансування залишаються невизначеними.
Стало відомо, що російська залізниця затвердила нову інвестиційну програму на 2026 рік. Вона відчутно скорочена. Такі тенденції свідчать про управлінський провал.
Яка ситуація з РЖД в Росії буде у 2026 році?
Особливо важка ситуація з проєктами, які мали збільшити пропускну спроможність підходів до балтійських портів, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Читайте також Ціни знову летять вниз: стало відомо, що буде з вартістю золота у 2026 році
Якщо спиратись на розмір фінансування цих проєктів, можна зрозуміти, що вони, імовірно, не реалізуються. А це, своєю чергою, свідчить про:
- те, що стратегічні напрямки лишатимуться заблокованими;
- а також неможливість здійснювати експорт.
На тлі хронічної стагнації транспортної системи таке урізання фінансування лише прискорює її деградацію. Замість розвитку та модернізації більшість ресурсів спрямовують на примітивне утримання зношених фондів і мінімальне забезпечення безпеки перевезень,
– наголошує розвідка.
Для розуміння, РЖД у 2026 році уріже інвестиції таким чином, повідомляє Центр протидії дезінформації:
- інвестиції, необхідні для закупівлі вагонів і локомотивів, стануть меншими на – 37%;
- залізничного будівництва – 20%.
Зауважимо, що падіння інвестицій у цій галузі триває 3 рік поспіль. Тобто, очевидним є загострення кризи, яке призвело до таких наслідків:
- немає ресурсів на реалізацію ключових проєктів;
- підрядники втрачають роботу;
- занепадає залізнична мережа загалом.
Що відомо про проєкт "Північний широтний хід"?
Було ухвалено рішення відкласти на 3 роки початок будівництва арктичного залізничного коридору. Цей проєкт отримав назву – "Північний широтний хід".
Ціна цього будівництва, згідно з прогнозами, – більш як 800 мільярдів рублів. Водночас джерела фінансування залишаються невизначеними.
Концепція до 2035 року називає вантажні та пасажирські дирижаблі "перспективною технологією", але в умовах системного дефіциту коштів і провалу ключових інфраструктурних проєктів такі заяви лише підкреслюють хаотичність і безпорадність транспортної політики,
– вказує розвідка.
Що відбувається в російській економіці зараз?
Російська економіка відчуває значну кризу. Згідно з теперішніми оцінками, дефіцит бюджету Росії буде ще щонайменше до 2040 року.
Аби розв'язати цю проблему, уряд вирішив ввести певні зміни з початку 2026 року. Йдеться, зокрема, про зростання ПДВ з 20% до 22%. Для розуміння, після підвищення, цей податок в Росії стане одним з найбільших у світі.