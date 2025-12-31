Як змінилась ситуація в російських регіонах?

Цьогоріч витрати бюджету у більшості російських регіонів значно перевищили доходи, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Така ситуація склалася вперше щонайменше за 10 років. За підсумками перших 10 місяців цього року у 43 регіонах (з 83-х) витрати бюджетів перевищили доходи,

– наголошує розвідка.

Найгірші справи зараз у:

Тюменській області, там дефіцит бюджету – 51 мільярд рублів;

республіці Комі – 49 мільярдів рублів;

Кемеровській області – 47 мільярдів рублів.

Зверніть увагу! 49 регіонах реальні бюджетні доходи з урахуванням інфляції виявилися нижчими, ніж за той же період у 2024.

Загальний дефіцит регіональних бюджетів склав – 161 мільярд рублів. Для порівняння, у минулі роки ситуація виглядала так:

у 2024 році у регіонів був профіцит бюджету – 880 мільярдів рублів;

у 2021 – 2023 роках він складав понад мільйон.

Загальний дефіцит бюджету Росії буде більшим ніж очікувалось. імовірно, він сягне 5,7 трильйона рублів, повідомляє російське ЗМІ "The Moscow Times".

Що відбувається в російській економіці загалом?