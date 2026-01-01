Какая ситуация с РЖД в России будет в 2026 году?
Особенно тяжелая ситуация с проектами, которые должны были увеличить пропускную способность подходов к балтийским портам, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Если опираться на размер финансирования этих проектов, можно понять, что они, вероятно, не реализуются. А это, свою очередь, свидетельствует о:
- том, что стратегические направления будут оставаться заблокированными;
- а также невозможность осуществлять экспорт.
На фоне хронической стагнации транспортной системы такое урезание финансирования только ускоряет ее деградацию. Вместо развития и модернизации большинство ресурсов направляют на примитивное содержание изношенных фондов и минимальное обеспечение безопасности перевозок,
– отмечает разведка.
Для понимания, РЖД в 2026 году урежет инвестиции таким образом, сообщает Центр противодействия дезинформации:
- инвестиции, необходимые для закупки вагонов и локомотивов, станут меньше на – 37%;
- железнодорожного строительства – 20%.
Заметим, что падение инвестиций в этой отрасли продолжается 3 год подряд. То есть, очевидно обострение кризиса, которое привело к таким последствиям:
- нет ресурсов на реализацию ключевых проектов;
- подрядчики теряют работу;
- приходит в упадок железнодорожная сеть в целом.
Что известно о проекте "Северный широтный ход"?
Было принято решение отложить на 3 года начало строительства арктического железнодорожного коридора. Этот проект получил название – "Северный широтный ход".
Цена этого строительства, согласно прогнозам, – более 800 миллиардов рублей. В то же время источники финансирования остаются неопределенными.
Концепция до 2035 года называет грузовые и пассажирские дирижабли "перспективной технологией", но в условиях системного дефицита средств и провала ключевых инфраструктурных проектов такие заявления лишь подчеркивают хаотичность и беспомощность транспортной политики,
– указывает разведка.
Что происходит в российской экономике сейчас?
Российская экономика испытывает значительный кризис. Согласно нынешним оценкам, дефицит бюджета России будет еще как минимум до 2040 года.
Чтобы решить эту проблему, правительство решило ввести определенные изменения с начала 2026 года. Речь идет, в частности, о росте НДС с 20% до 22%. Для понимания, после повышения, этот налог в России станет одним из крупнейших в мире.