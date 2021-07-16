Компанію створили у 2013 році Адам Голденберг та Дон Ресслер, які співпрацюють з акторкою Кейт Хадсон. Головна ціль Fabletics – заповнити прогалину на ринку між висококласними брендами, такими як Lululemon, та їхніми дешевшими конкурентами.

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Компанія Кейт Хадсон готується до виходу на біржу

Компанія Fabletics звернулася до банків з проханням допомогти їй підготуватися до першого публічного розміщення акцій на біржі. У ході IPO компанія планує залучити 500 мільйонів доларів. Бренд, який належить корпорації TechStyle Fashion Group, вже обрав кілька фінансових установ для співпраці, зокрема:

Morgan Stanley,

Goldman Sachs Group Inc.,

Barclays Plc,

Bank of America Corp.

Як Кейт Хадсон стала співзасновницею компанії Fabletics: дивитися відео

IPO Це перший публічний продаж акцій приватної компанії, зокрема у формі продажу депозитарних розписок на акції

Схоже, що Fabletics обрала вдалий час для виходу на біржу. Ринок IPO знаходиться на підйомі, а інвестори особливо відкриті для компаній, які орієнтовані на споживача. Зокрема, американська фірма Figs Inc, яка випускає скраби для тіла, вийшла на біржу у травні. Її ринкова капіталізація уже перетнула позначку у 6 мільярдів доларів. Стартап Oatly Group AB дебютував з оцінкою у 10 мільярдів доларів, і, навіть, попри те, що останнім часом його акції трохи подешевшали, їхня вартість все одно зросла більше ніж на 15% від ціни IPO.

Результати переклад IPO процвітає, і інвестори особливо відкриті для орієнтованих на споживачів компаній, включаючи стартапи, що розробляють медичні носяться матеріали.

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Результати переклад IPO процвітає, і інвестори особливо відкриті для орієнтованих на споживачів компаній, включаючи стартапи, що розробляють медичні носяться матеріа