Компанию создали в 2013 году Адам Голденберг и Дон Ресслер, которые сотрудничают с актрисой Кейт Хадсон. Главная цель Fabletics – заполнить пробел на рынке между высококлассными брендами, такими как Lululemon, и их конкурентами.

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Компания Кейт Хадсон готовится к выходу на биржу

Компания Fabletics обратилась к банкам с просьбой помочь ей подготовиться к первому публичному размещению акций на бирже. В ходе IPO компания планирует привлечь 500 миллионов долларов. Бренд, который принадлежит корпорации TechStyle Fashion Group, уже выбрал несколько финансовых учреждений для сотрудничества, в частности:

Морган Стенли,

Goldman Sachs Group Inc.,

Barclays Plc,

Bank of America Corp.

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IPO Это первая публичная продажа акций частной компании, в форме продажи депозитарных расписок на акции

Похоже, что Fabletics выбрала удачное время для выхода на биржу. Рынок IPO находится на подъеме, а инвесторы особенно открыты для компаний, которые ориентированны на потребителя. В частности, американская фирма Figs Inc, которая выпускает скрабы для тела, вышла на биржу в мае. Ее рыночная капитализация уже пересекла отметку в 6 миллиардов долларов.Стартап Oatly Group AB дебютировал с оценкой в 10 миллиардов долларов, и даже несмотря на то, что в последнее время его акции немного подешевели, их стоимость все равно выросла более чем на 15% от цены IPO.

Результаты перевод IPO процветает, и инвесторы особенно открыты для ориентированных на потребителей компаний, включая стартапы, разрабатывающих медицинские носятся материалы.

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