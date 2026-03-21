Ціни на нафту змінюються щогодини: чи реально заробити на коливаннях на паливному ринку

Ціни на нафту залежать від низки чинників, зокрема політичної ситуації. Так, вартість продукту за барель може змінюватись ледь не погодинно, що створює нові можливості для трейдерів та інвесторів, аби додатково заробити.

Чи можна заробити на коливаннях цін на нафту?

Про те, як світова ситуація на паливному ринку може вплинути на дохід, йдеться на ресурсі ForexClub.

Так, на світовому ринку для постачань паливних продуктів фіксують залежність від початкового ресурсу нафти. Зокрема один із найкращих способів заробити – зміни цін. Угоду можна провести за так званим контрактом на різницю ціни енергоносіїв (CFD).

Зауважте! Це можливість отримати прибуток без прямого постачання або продажу нафти. Заробіток полягає лише в попередній угоді, де визначені ціни енергоносіїв.

Зокрема варто врахувати такі особливості світового нафтового ринку:

постійне коливання котирувань, що забезпечує постійний потенціал для отримання прибутку;

торгівля нафтою прив'язана до конкретних бірж, які мають власний графік роботи;

ринок енергоносіїв – терміновий, там торгуються контракти з певними термінами дії.

Тобто саме вони й впливають на стабільний дохід від коливання ціни на енергоносії. Якщо ж розбирати можливий заробіток на конкретному прикладі: середні коливання цін на нафту у 2 – 4 рази вищі за середні зміни котирувань основних валютних пар і золота.

Зверніть увагу! Котирування валютних пар – це ціна однієї валюти, виражена в одиницях іншої. Перша валюта (базова) купується за другу (котирувана).

Так, протягом одного дня ціни на нафту можуть змінитися від 2 до 10 доларів за барель. Якщо цей показник застосувати до короткострокових угод і відповідної торгівлі – для операцій обсягом 100 барелів потенціал прибутку складає 200 – 1000 доларів на добу.

Втім важливо знати, що для торгівлі нафтою так званому продавцеві потрібно мати на рахунку мінімум 1% від вартості контракту. Наприклад, якщо продавати 100 барелів по 75 доларів за один, то для угоди на рахунку трейдера має бути мінімум 75 доларів.

З урахуванням всіх ризиків, щоб працювати з контрактом на 100 барелів на ресурсі радять мати від 1,5 тисячі доларів.

Важливо! Так, для того, щоб створити контракт варто мати мінімум фінансів, але щоб угода була вдалою та безпечною – краще мати більшу суму на рахунку.

Водночас на ресурсі зазначили, що сучасна цивілізація у більшості залежить від основного джерела пального, тому й будь-які зміни в політиці або економіці матимуть суттєвий вплив на котирування й загальну ситуацію з енергоносіями.

Яка країна заробляє на коливаннях цін на нафту найбільше ?

Через загострення конфлікту на Близькому Сході, у світі почалась нафтова криза. Ціни на ресурс та їхній стрімкий ріст спричинили підвищення вартості бензину та дизелю у країнах Європи. Україна зокрема має наслідки для власного паливного ринку.

А через те, що постачання нафти Ормузькою протокою обмежили, для Росії зняли санкції з нафтової галузі. Так, держава заробляє на складній ситуації з енергоносіями та на коливаннях світових цін.

За матеріалом FT, Росія заробила 1,3 – 1,9 мільярда доларів прибутку від постачання нафти. Йдеться про період блокування Ормузької протоки. Адже саме це створило попит на нафтопродукти, яких Москва має вдосталь.

Цікаво! До повномасштабного вторгнення в Україну та санкцій, у 2021 році експорт нафтопродуктів та сирої нафти з Росії склав 71 мільярд євро прибутку.

За попередніми підрахунками видання до кінця березня Кремль може отримати ще 3,3 – 4,9 мільярда доларів. Це з урахуванням ціни нафти Urals по 70 – 80 доларів за барель.

І хоча такі значення не поріняти з вигодою Росії у довоєнний час. Однак світова ситуація з нафтою стала рятівною для економіки Кремля.

