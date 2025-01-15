Коли Україна перейде на євро

У Національному банку України заявили, що євро замінить долар як базову валюту для офіційного обмінного курсу гривні. Відповідну заяву зробила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова. Вона наголосила, що невідворотне майбутнє, як і вступ України в ЄС. Про це пише 24 Канал з посиланням на Finance.ua.

Варте уваги Чи реально обміняти долари 2006 року в Україні

Катерина Рожкова Перша заступниця глави НБУ Зважаючи на наш курс до євроспільноти, це точно реальність, яка відбудеться, тому що якщо ми хочемо стати частиною Європейського Союзу, мати доступ до їх ринків як експортери, як імпортери, зрозуміло, що ми маємо мати прив’язку до тієї валюти, в якій здійснюється більшість операцій.

Варто додати, що на сьогодні основною валютою для офіційного обмінного курсу в Україні залишається долар США. Водночас у сегменті операцій банків з клієнтами показник, який визначає кількість угод в євро в загальному обсязі, демонструє тенденцію до зростання.

Курс долара та євро на сьогодні:

НБУ встановив курс долара на рівні 42,27 гривні, а курс євро – 43,32 гривні.

Середній курс долара США в банках України коливається на рівні 42,45 гривні (купівля) – 42,87 гривні (продаж), за даними "Мінфіну".

Середній курс євро в банках зупинився на рівні 43,30 гривні (купівля) – 44,15 гривні (продаж).

Що відомо про євро Це офіційна валюта країн Єврозони. Це 20 з 27 країн, які входять в ЄС. Валюту запровадили в 1999 році на заміну ЕКЮ. В готівковий обіг євро ввели аж у 2002 році. На сьогодні євро – це одна з основних світових валют. Зокрема, на євро припадає Це офіційна валюта країн Єврозони. Це 20 з 27 країн, які входять в ЄС. Валюту запровадили в 1999 році на заміну ЕКЮ. В готівковий обіг євро ввели аж у 2002 році. На сьогодні євро – це одна з основних світових валют. Зокрема, на євро припадає 20% світових резервів . Євро позначається символом €.

Катерина Рожкова підмітила, що будь-які зміни з прив'язкою іноземної валюти як курсоутворюючої, будуть відбувати повільно та непомітно для ринку. Мовляв, в Нацбанку прагнуть уникнути будь-яких шокових ситуацій. З її слів, якщо це станеться, то приводів для хвилювання не буде.

Нагадаємо, що Молдова з 1 січня 2025 року змінила головну курсоутворюючу валюту для молдавського лея. Країна відмовилася від долара США на користь євро. Про це рішення центральний банк повідомив ще у листопаді 2024 року.