Молдова відмовилася від долара США

Молдова оголосила про відмову від долара як базової валюти для офіційного обмінного курсу національної валюти. Йдеться про молдавський лей. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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З 2 січня 2025 року базовою валютою для офіційного курсу в Молдові буде євро. Президентка Молдови Мая Санду заявила, що це рішення пов'язане з тим, що понад 60% торгівлі країни й 70% грошових переказів проводять в євро.

Важливо! Політикиня додала, що цей крок сприятиме зміцненню економічних зв'язків Молдови з Європейським Союзом, забезпечуючи більшу стабільність і передбачуваність для всіх.

Про відмову від долара на користь євро у контексті формування курсу національної валюти Національний банк Молдови повідомив ще у листопаді 2024 року. Тоді ж регулятор повідомив, що відмова від використання долара США відображає економічний зсув Молдови в бік ринку Європейського Союзу і зменшить коливання обмінного курсу.