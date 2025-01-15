Чи дійсні долари 2006 року

В Україні банки та обмінники мають працювати з доларами незалежно від номіналу банкноти та її року виписку. Це стосується й обміну валют. Дійсними є всі долари, які випустили з 1914 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національний банк України.

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Це стосується й доларів 2006 року випуску. Проте важливо, аби банкноти були у належному стані для обміну. Адже банки та пункти обміну мають право відмовити клієнтам, якщо вони пропонують долари з ознаками значного зношення та/ або пошкодження, а також фальшиві банкноти.

Важливо! Долари без проблем реально перевірити на справжність самостійно. Для цього потрібно звернути увагу на декілька важливих елементів, які обов'язково повинні бути на купюрі.

Також варто пам'ятати, що в Україні більше не існує визначення "незначне зношення банкнот іноземної валюти". Відповідне рішення ухвалив Національний банк України, аби мінімізувати ризик маніпуляцій під час обміну валют.