Найбільше зростання за останні роки: кому перерахують пенсії вже у березні

Уже цієї весни частина українських пенсіонерів отримає підвищені виплати. Уряд планує провести одну з наймасштабніших індексацій пенсій за останні роки, покликану пом’якшити вплив інфляції та подорожчання товарів та послуг.

На скільки підвищиться пенсія у березні?

У березні 2026 року в Україні відбудеться одна з наймасштабніших індексацій пенсій за останні роки. Як повідомляє Oboz.ua з посиланням на власні розрахунки, підвищення може становити аж 14,6%.

Це може зробити весняну індексацію рекордною за останні роки. Водночас фактичний розмір доплати буде різним для кожного пенсіонера: у грошовому еквіваленті найбільше зростання отримають ті, чия базова пенсія є вищою.

Цікаво! За попередніми розрахунками, підвищення майже на 1 000 гривень можуть отримати пенсіонери, чия нинішня пенсія становить близько 6 850 гривень.

Як здійснюється індексація пенсії?

Перерахунок здійснюватиметься за формулою, закріпленою у пенсійному законодавстві. Вона враховує два базові показники: рівень інфляції та динаміку середньої заробітної плати за минулий рік, пояснює Пенсійний фонд.

Довідково: На основі цих даних формується індексаційний коефіцієнт, який застосовується до чинних пенсійних виплат.

Перерахунок охопить більшість одержувачів пенсій та відбудеться автоматично, без подання заяв. Водночас окремі категорії громадян, для яких діють спеціальні правила нарахування виплат, під індексацію не підпадають.

Остаточні параметри підвищення уряд має затвердити після завершення технічних розрахунків, а оновлені суми пенсіонери побачать уже у березневих виплатах.

Кому не проіндесують пенсію у березні?