Яка мінімальна пенсія для УБД в Україні?

Мінімальний розмір пенсії для УБД становить 210% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, про що повідомили у Пенсійному фонді.

Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб у 2026 році становить 2 595 грн. Така сума затверджена з 1 січня поточного року. Тобто без урахування усіх обов’язкових надбавок гарантований державою розмір виплати становить 5449,5 гривень на місяць.

Крім того, учасники бойових дій отримують низку доплат:

25% від прожиткового мінімуму – щомісячна надбавка;

цільова допомога на проживання – 40 гривень;

разові виплати до державних свят (наприклад, до Дня незалежності).

Зверніть увагу! На розмір пенсії для УБД впливають страховий стаж, а ще грошове забезпечення, з якого сплачувались внески.

Нагадаємо, що далеко не всі військові мають статус УБД. Для цього слід відповідати певним критеріям, про що писали Міноборони.

Право на отримання статусу учасника бойових дій мають військовослужбовці Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які:

брали безпосередню участь у виконанні бойових (службових, спеціальних) завдань у районах ведення воєнних (бойових) дій;

виконували завдання на тимчасово окупованих територіях;

виконали бойове завдання з вогневого ураження противника (у складі підрозділу ракетних військ або ППО), незалежно від району виконання завдань.

Важливо! Україна гарантує збереження права на статус учасника бойових дій для військовослужбовців, які були захоплені в полон (крім добровільної здачі в полон) або зниклих безвісти під час виконання бойових завдань.

Що ще слід знати учасникам бойових дій?