На початку червня 2023 року Deutsche Bank повідомив у листі своїм клієнтам, що більше не може гарантувати їм доступ до російських цінних паперів, які їм належать.

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Нові проблеми клієнтів найбільшого банку Німеччини

У Deutsche Bank розповіли про виявлення браку акцій з депозитарними розписками, які кредитор випустив ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ці акції знаходяться у банку-депозитарії у Росії. Наразі повідомляють про втрату цінних паперів таких російських компаній:

Аерофлот;

Групи ЛСР;

Мечел;

Новолипецького металургійного комбінату.

Додамо, що акції багатьох російських компаній зафіксували суттєвий спад на фондовій біржі на тлі невдалого державного заколоту, який організував очільник ПВК Вагнер Євгеній Пригожин.

Що робить німецький банк зараз

Згідно з даними від Deutsche Bank, відсутність акцій можна пояснити рішенням російської влади дозволити інвесторам конвертувати частину депозитарних розписок у російські акції. Важливо зазначити, що цей процес проходив "без участі та нагляду" найбільшого банку Німеччини.

До теми! Європейський центральний банк звернувся з важливим закликом до кредиторів з країн ЄС, які досі працюють на російському ринку. Регулятор просить пришвидшити процес скорочення бізнесу або виходу з Росії, сформувавши конкретні плани.

У результаті експертам з Deutsche Bank не вдалося звірити цінні папери російських компаній з наявними депозитарними розписками. Ба більше, це перший потужний банк, який визнав проблеми з цими активами та повідомив своїм клієнтам, що можуть не мати права власності на акції, які їм належать.

Водночас німецький кредитор наголосив, що намагається зробити усе для повернення більше акцій законним власникам. Проте у листі до клієнтів банк попередив, що чистий виторг від їхнього продажу, найімовірніше, буде суттєво нижчим за актуальну ціну на фондовому ринку. До того ж російська влада вимагає, що ці активи продавали з уцінкою на рівні 50% від їхньої ринкової вартості.