Акції російських компаній почали знецінюватися

Очевидно, що новини про заклик глави ПВК Вагнера Євгенія Пригожина про державний переворот для російських компаній виявилися таким собі "холодним душем", інформує 24 Канал. Річ у тому, що фондовий ринок завжди різко реагує на будь-які надзвичайні події. Тому повідомлення з різних джерел про потенційні проблеми для російського режиму не стали винятком.

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Відтак акції багатьох публічних компаній з Росії уже зафіксували перші втрати на фондовій біржі. Згідно з даними "РБК-Україна", діапазон знецінення цінних паперів коливається від 1% до майже 6%. Наразі відомо, що найбільше впали в ціні акції таких компаній:

HeadHunter ADR ( - 5,56% );

); Yandex ( - 4,15% );

); TCS Group Holdings PLS (- 3,80%).

Про новий обвал на Московській фондовій біржі також повідомив журналіст та аналітик Джейсон Коркоран, який у минулому працював у Financial News, Sunday Times, Financial Times Group та Evening Standard, як пише Business Insider. У твіттер він написав таке:

Російському фондовому ринку не подобаються усі ці розмови про державний переворот. На Московській фондовій біржі море червоного.

Додамо, що у Путіна уже відреагували на ситуацію навколо Пригожина та ймовірного перевороту. Речник очільника Кремля та російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що вже "вживаються всі необхідні заходи".