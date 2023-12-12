Масштабний збій в роботі Київстару: як працює НБУ

Національний банк України розповів про свою роботу в умовах масштабного збою в роботі Київстару. Цей оператор постраждав через хакерську атаку.

Журналісти поцікавилися в НБУ, як працює регулятор в умовах масштабного збою в роботі Київстар. Адже через хакерську атаку на цього мобільного оператора та інтернет-провайдера у роботі платіжної інфраструктури України почалися певні проблеми.

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Що відповіли в НБУ

Пресслужба регулятора запевнила, що станом на 12 грудня всі інформаційні системи НБУ працюють у звичному режимі, попри масштабний збій у роботі найбільшого українського оператора зв'язку Київстар.

Зокрема, система електронних платежів, якою користуються банки, офіційний сайт і внутрішня комп'ютерна мережа НБУ,

– зауважили співрозмовники.

Також працює гаряча лінія НБУ для звернень громадян.

Яка ситуація в інших банках