Річ у тому, що через збій у роботі Kyivstar у багатьох магазинах, аптеках, автозаправних станціях перестали працювати платіжні термінали, а розрахуватися можна було лише готівкою. Тоді як тисячі українських сіл залишилися відрізаними від фінансової системи.

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В EasyPay ухвалили важливе рішення

У зв'язку з цим компанія EasyPay, яка часто є чи не єдиним способом для людей, які не живуть у великих містах, внести безготівкову оплату, використовуючи паперові гроші, ухвалила важливе рішення – відключили OTP-пароль для всіх клієнтів.

Для переважної кількості операцій, згідно з новим законом ми повинні верифікувати нашого клієнта через OTP-пароль, який абоненти не можуть отримати через збій КС і це є проблема,

– йдеться у дописі.

Компанія також повідомила про цей крок Національному банку України й висловили сподівання, що регулятор зрозуміє ситуацію та не буде штрафувати EasyPay у цій ситуації.

Також через збій у роботі Kyivstar у "ПриватБанку" заявили, що можуть виникнути проблеми з роботою деяких терміналів та банкоматів. Крім того, Monobank у вівторок, 12 грудня, зумів відбити DDоS-атаку.