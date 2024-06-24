Йдеться про те, що російська "дочка" Bank of China призупиняє усі операції з банками у Росії. Це рішення починає діяти з 24 червня 2024 року, повідомляють російські ЗМІ.

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"Дочка" Bank of China згортає роботу з підсанкційними банками в Росії

Єдина дочірня структура Bank of China у Росії припиняє проводити платежі у юанях, які надходять від російських кредиторів з санкційного списку США. Варто додати, що усі представництва усіх китайських банків, які працюють у Росії, призупинили розрахунки у доларах та євро після оголошення 12 червня нових санкцій США. Водночас з кредитними організаціями, яких американські санкції не торкнулися, співпраця триває.

Що відомо про Bank of China Це один із найбільших банків Китаю, який створили у 1912 році. Кредитор має статус державного. Цей банк є опорною розрахунковою кредитною організацією для китайського бізнесу, державних структур та великих російських компаній.

Додамо, що Московська фондова біржа оголосила про початок примусової конвертації долара та євро у рублі після того, як втратила можливість проводити операції з доларом та євро.

Робота Bank of China у Росії

На ринку у Росії дочірня структура Bank of China займає друге місце за розміром активів серед "дочок" китайських банків. Її активи на кінець першого кварталу 2024 року оцінили у 6,7 мільярда доларів.

Додають, що останнім часом все більше платежів проводять через небанківських платіжних агентів. У результаті транзакції стають менш прозорими, адже уникають уваги регуляторів.