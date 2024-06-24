Як змінилася вартість нафти

У понеділок, 24 червня, контракти на нафту Brent подешевшали на 3 центи. Чорне золото торгується на рівні 85,21 долара за барель. Торги у п'ятницю цей бренд завершив, втративши в ціні 0,6%.

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Нафта West Texas Intermediate впала в ціні на 2 центи. Американська сировина торгується на рівні 80,71 долара за барель інформує Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 85,43 долара за барель (+ 0,22%)

Контракти WTI торгуються за ціною 80,91 долара за барель (+ 0,22%).

Згідно з даними MarketWatch, що з початку року нафта Brent подорожчала майже на 9,67%, тоді як американська сировина WTI за аналогічний період додала в ціні на 13,42%.

Що впливає на ринок нафти

Нафта почала новий тиждень зі спаду. На ринок знову впливають побоювання що процентні ставки у США будуть утримувати на високому рівні протягом більш тривалого періоду. Це призвело до посилення позицій долара США.

Крім того, монетарна політика США нівелювала такі фактори впливу як геополітична напруженість та скорочення пропозиції ОПЕК+, які підтримували ціни на нафту.

Нагадаємо, що експерти пояснили, скільки нафти залишилося у надрах Землі. Зокрема, вони розповіли, які обсяги сировини будуть доступні для видобування у майбутньому.