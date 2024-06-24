Речь идет о том, что российская "дочка" Bank of China приостанавливает все операции с банками в России. Это решение начинает действовать с 24 июня 2024 года, сообщают российские СМИ.

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"Дочка" Bank of China сворачивает работу с подсанкционными банками в России

Единственная дочерняя структура Bank of China в России прекращает проводить платежи в юанях, которые поступают от российских кредиторов из санкционного списка США. Стоит добавить, что все представительства всех китайских банков, работающих в России, приостановили расчеты в долларах и евро после объявления 12 июня новых санкций США. В то же время с кредитными организациями, которых американские санкции не коснулись, сотрудничество продолжается.

Что известно о Bank of China Это один из крупнейших банков Китая, который создали в 1912 году. Кредитор имеет статус государственного. Этот банк является опорной расчетной кредитной организацией для китайского бизнеса, государственных структур и крупных российских компаний.

Добавим, что Московская фондовая биржа объявила о начале принудительной конвертации доллара и евро в рубли после того, как потеряла возможность проводить операции с долларом и евро.

Работа Bank of China в России

На рынке в России дочерняя структура Bank of China занимает второе место по размеру активов среди "дочек" китайских банков. Ее активы на конец первого квартала 2024 года оценили в 6,7 миллиарда долларов.

Добавляют, что в последнее время все больше платежей проводят через небанковских платежных агентов. В результате транзакции становятся менее прозрачными, ведь избегают внимания регуляторов.