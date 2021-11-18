Компанія Rivian дебютувала на біржі тиждень тому з ціною на рівні 78 доларів за акції. За цей час активи компанії зросли приблизно до 150 доларів за штуку, інформує Yahoo!Finance. Lucid Group, яка вийшла на ринок цього літа, за останній місяць виросла на 77%. Компанія Tesla покращила свої позиції за останній рік на 148%.

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Баффет заробив мільярди доларів завдяки BYD

Інвестор та генеральний директор компанії Berkshire Hathaway звернув увагу на індустрію електрокарів ще 10 років тому. Баффет інвестував у китайського виробника електрокарів BYD Auto сотні мільйонів доларів. У 2008 році компанія мільярдера придбала 225 мільйонів активів BYD за 232 мільйони доларів.

В грудневому листі до акціонерів у 2020 році інвестиційний гігант повідомив, що досі володіє цими акціями. Змінилося лише одне – їхня ринкова вартість, яка зросла майже до 5,9 мільярда доларів.

Баффет заробив мільярди доларів завдяки компанії BYD / Фото Getty Images.

Цікаво! Видання Forbes оцінює капітал американського інвестора у 102,8 мільярда доларів. За версією Bloomberg, Баффет володіє статками у розмірі 103 мільярдів доларів.

Далі – більше. З початку 2021 року акції BYD зросли в ціні ще на 34%. Відповідно активи виробника електрокарів, які належать компанії Баффета, мали б принести додаткові 2 мільярди доларів, за умови що кількість акцій у портфелі компанії Баффета не змінилася. Актуальна вартість активів BYD коливається на рівні 38,13 долара за штуку, а ринкова капіталізація становить трохи більше ніж 111 мільярдів доларів, інформує Yahoo!Finance.