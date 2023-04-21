Огляд ринку

Черговий тиждень Індекс долара США закінчує з мінімальним зростанням. Під час торгів цей показник виріс на 0,02% до 101,86, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання цього індикатора 101,76 – 102,08.

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Позиції Індексу долара США за останні 12 місяців:

Найсильніші результати на ринку цей індикатор досягав на рівні 114,78 . Це рекордне значення за 20 років;

. Це рекордне значення за Мінімальний рівень котирувань становив 99,82, інформує CNBC;

Водночас експерти з MPS прогнозують, що у другій половині поточного року долар США може втратити 5%. Нагадаємо, що у першому кварталі цього року ця компанія отримала визнання від Bloomberg за найбільш коректні прогнози та оцінки.

Які є фактори впливу на долар США

Долар демонструє позитивну мінімальну динаміку та може зафіксувати приріст за тиждень вперше за місяць, адже Федеральна система анонсувала на чергове підвищення ставки на наступному засіданні, яке заплановано на травень, згідно з даними CNBC.

Варте уваги! Зростання долара стримували останні дані, які свідчать про сповільнення економіки США. На цьому фоні зросли побоювання щодо наближення першої економіки світу до рецесії.

Загалом з початку 2023 року Індекс долара США втратив 1,8%. Зокрема, у середині квітня американська валюта зафіксувала найбільший спад за останні 12 місяців. Тоді як минулого року долар подорожчав на 8%.

Актуальні дані про динаміку інших валют: