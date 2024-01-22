Китайские акции завершили прошедшую неделю с очередным спадом. Кроме того, фиксируют серьезные вызовы второй экономике мира.

Актуально Инвестиции с умом и минимальным риском: почему стоит обратить внимание на "нобелевские портфели"

Китай фиксирует безумные потери на фондовых биржах

В общем, китайские и гонконгские акции потеряли 6,3 триллиона долларов после достижения пика в 2021 году. В то же время, официальный Пекин делает все, чтобы остановить падение доверия инвесторов.

2024 биржи в Китае начали в красной зоне и ситуация только ухудшается. В частности, Hang Seng Index за сегодняшний день упал на 2,6%, а с начала года – на 12%. Параллельно Индекс CSI 300, включающий акции 300 крупнейших компаний по капитализации на биржах в Шанхае и Шэньчжэне, зафиксировал потери во время сегодняшних торгов на уровне 1,13%. С начала января 2024 г. этот показатель просел примерно на 5%.

На фоне потерь в Китае общая рыночная капитализация всех компаний, зарегистрированных на Токийской фондовой бирже, впервые с июля 2020 года превзошла аналогичный показатель на Шанхайской фондовой бирже.

Любопытно! Некоторых инвесторов может заинтересовать кризисный период на фондовом рынке второй экономики мира. Часть из них уже заявила, что готовы больше инвестировать в китайские активы в течение следующих 12 месяцев.

В то же время, экономика Китая с рядом серьезных вызовов. Страна очень сложно восстанавливается после пандемии коронавируса. Также в Китае очень сложный кризис на рынке недвижимости, а также нарастающий демографический кризис на фоне рекордно низкого уровня рождаемости. Также следует добавить, что еще в конце августа 2023 инвесторы за 13 дней вывели с китайских бирж почти 11 миллиардов долларов.