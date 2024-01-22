Китайские акции завершили прошедшую неделю с очередным спадом. Кроме того, фиксируют серьезные вызовы второй экономике мира.
Актуально Инвестиции с умом и минимальным риском: почему стоит обратить внимание на "нобелевские портфели"
Китай фиксирует безумные потери на фондовых биржах
В общем, китайские и гонконгские акции потеряли 6,3 триллиона долларов после достижения пика в 2021 году. В то же время, официальный Пекин делает все, чтобы остановить падение доверия инвесторов.
2024 биржи в Китае начали в красной зоне и ситуация только ухудшается. В частности, Hang Seng Index за сегодняшний день упал на 2,6%, а с начала года – на 12%. Параллельно Индекс CSI 300, включающий акции 300 крупнейших компаний по капитализации на биржах в Шанхае и Шэньчжэне, зафиксировал потери во время сегодняшних торгов на уровне 1,13%. С начала января 2024 г. этот показатель просел примерно на 5%.
На фоне потерь в Китае общая рыночная капитализация всех компаний, зарегистрированных на Токийской фондовой бирже, впервые с июля 2020 года превзошла аналогичный показатель на Шанхайской фондовой бирже.
В то же время, экономика Китая с рядом серьезных вызовов. Страна очень сложно восстанавливается после пандемии коронавируса. Также в Китае очень сложный кризис на рынке недвижимости, а также нарастающий демографический кризис на фоне рекордно низкого уровня рождаемости. Также следует добавить, что еще в конце августа 2023 инвесторы за 13 дней вывели с китайских бирж почти 11 миллиардов долларов.