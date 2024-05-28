Про це стало відомо завдяки даним з Національної системи публічної інформації про кредити підприємств. Зокрема, стало відомо, що Китай створив спеціальний фонд для виробників з цього сектору.

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Китай інвестує мільярди у напівпровідники

Одна із цілей фонду – допомогти китайському сектору із виробництва напівпровідників створити локальний ланцюжок поставок. Крім того, Китай прагне скоротити технологічний розрив із США.

Фонд, на який китайська влада виділила 47,49 мільярда доларів, може функціонувати як компанія з управління активами, беручи участь в акціонерному капіталі як публічних, так і приватних компаній, що виробляють мікросхеми.

Важливо! Китай виділив нові фінанси на розвиток національного сектору напівпровідників після появи американських обмежень на експорт передових напівпровідників та обладнання для виробництва мікросхем до Китаю. Для прикладу, це призвело до суттєвого ускладнення процесу постачання мікросхем для штучного інтелекту.

Для розуміння, створений найбільший фонд в історії Китаї – це третя фаза проєкту, який сфокусований на розвитку галузі напівпровідників. Зокрема, бюджет цього фонду вдвічі більший за загальну суму, яку зібрали на попередніх фазах у 2014 і 2019 роках.

Наразі відомо, що найбільша частка акцій фонду належить Мінфіну Китаю. Йдеться про 17%. Крім того, 5 великих банків, які мають статус державних, володіють частками на рівні 6% кожен.

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