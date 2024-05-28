Об этом стало известно благодаря данным из Национальной системы публичной информации о кредитах предприятий. В частности, стало известно, что Китай создал специальный фонд для производителей из этого сектора.
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Китай инвестирует миллиарды в полупроводники
Одна из целей фонда – помочь китайскому сектору по производству полупроводников создать локальную цепочку поставок. Кроме того, Китай стремится сократить технологический разрыв с США.
Фонд, на который китайские власти выделили 47,49 миллиарда долларов, может функционировать как компания по управлению активами, участвуя в акционерном капитале как публичных, так и частных компаний, производящих микросхемы.
Для понимания, создан крупнейший фонд в истории Китая – это третья фаза проекта, который сфокусирован на развитии отрасли полупроводников. В частности, бюджет этого фонда вдвое больше общей суммы, которую собрали на предыдущих фазах в 2014 и 2019 годах.
Известно, что наибольшая доля акций фонда принадлежит Минфину Китая. Речь идет о 17%. Кроме того, 5 крупных банков, которые имеют статус государственных, владеют долями на уровне 6% каждый.
Больше новостей о микросхемах в мире:
- В ЕС планируют привлечь в производство микросхем более 100 миллиардов евро частных инвестиций до 2030 года. Этому должен способствовать "Закон о микросхемах", который Европейский совет принял в июле 2023 года.
- В начале 2024 года США выделили тайваньской компании TSMC более 11 миллиардов долларов. Американцы готовы выделять деньги в формате грантов и кредитов.