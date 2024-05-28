Які фактори впливають на ринок нафти

Під час торгів у вівторок, 28 травня, ситуація на ринку продовжує залишатися стабільною. Адже перспектива того, що на зустрічі ОПЕК+, яка пройде 2 червня, ухвалять рішення про збереження обмеження обсягів постачання нафти і надії на високий рівень попиту на пальне у США збалансували побоювання щодо посилення монетарної політики Федерального резерву, згідно з даними Reuters.

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Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 83,12 долара за барель (+ 0,02%)

Контракти WTI торгуються за ціною 78,78 долара за барель (+ 1,36%).

Як змінилася вартість нафти

Липневі контракти на нафту Brent зросли в ціні на 17 центів або 0,2% з початку торгів. Сировина торгується на рівні 83,27 долара за барель.

Тоді як сировина West Texas Intermediate додала в ціні 1,07 долара або 1,4% з моменту закриття торгів у п'ятницю, оскільки у США пройшли вихідні з нагоди Дня пам'яті без укладання угод. Американська нафта, також відома на ринку як WTI, коштує 78,79 долара за барель.

Торги у понеділок, 27 травня, обидві марки нафти зросли на понад 1% на приглушених торгах через державні свята у Великій Британії та США, оскільки очікують на сильний попит на пальне через початок сезону відпусток та літнього сезону водіння у США.