Тайванська компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., яка займається вивченням та виробництвом напівпровідників та лідером у цій галузі. TSMC виробляє мікросхеми для таких техгігантів, як Apple та Nvidia.

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Компанія TSMC отримає від США мільярди доларів

Повідомляють, що США мають на меті виділити компанії TSMC 11,6 мільярда доларів у рамках проєкту з розширення виробництва напівпровідників:

6,6 мільярда доларів нададуть у вигляді грантів;

Ще 5 мільярдів доларів тайванська компанія отримає у форматі кредиту.

Важливо! На момент створення цього матеріалу, вартість акцій TSMC на біржі у Нью-Йорку коливається на рівні 141,36 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 733,23 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.

Згідно з умовами угоди, компанія TSMC побудує третій завод у Фініксі, штат Аризона, доповнивши два підприємства у регіоні, виробництво на яких, має стартувати у 2025 та 2028 роках. Третя фабрика TSMC буде спиратися на 2-нанометровий технологічний процес нового покоління. Її планують запустити в роботу до кінця десятиліття.

До теми! Виділення коштів для TSMC – це частина реалізації плану президента США Джо Байдена щодо збільшення виробництва критично важливих технологій на американських теренах.

Ситуацію також прокоментувала очільниця Міністерства торгівлі США Джина Раймондо. Зокрема, чиновниця заявила, що вперше в історії у США будуть масово виробляти передові напівпровідникові чипи. Вона також підмітила, що до процесу будуть залучені американські робітники. Джина Раймондо, крім того, додала, що 2-нанометрові чипи потрібні як для нових технологій, включаючи штучний інтелект, так і для збройних сил.

Водночас мільярдні вливання від США тайванська компанія зможе отримати лише через кілька місяців. Річ у тому, що наразі для TSMC починається процес комплексної перевірки перед досягненням остаточної угоди. Лише після цього кошти будуть розділяти на основі показників будівництва та виробництва. Ба більше, гроші можуть бути повернені, якщо компанія TSMC не виконає свою частину домовленостей.