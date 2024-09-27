Китайські банки можуть повністю відмовитися від платежів з Росії: все вирішиться 12 жовтня

Банки у Китаї можуть припинити співпрацю з російськими кредиторами. Це напряму пов'язана із санкційною політикою США.

Китайські банки остерігаються санкцій США

З 12 жовтня банки у Китаї можуть повністю відмовитись приймати платежі з Росії, пише Reuters. Річ у тому, що у жовтні завершується термін дії ліцензії США, яка дозволяє проводити деякі операції, пов'язані з важливими учасниками російської фінансової інфраструктури,

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На цьому фоні деякі імпортери побоюються, що проблеми з платежами між Росією та Китаєм можуть погіршитися. Додають, що також можливе формування різкого дефіциту юанів.

До теми! Юань на сьогодні – це найбільш торгована іноземна валюта у Москві. Адже повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року спричинило широкі західні санкції та посилення політики так званої дедоларизації в Росії.

Китайські банки остерігаються запровадження проти них вторинних санкцій США. Ці ризики пов'язані з російськими компаніями, які США внесли до чорного списку. Крім того, російський центральний банк не хоче й далі займатися накачуванням ліквідності в юанях через валютні свопи.

Варто додати, що це наслідки санкцій США проти Московської фондової біржі, які запровадили у першій половині червня. Крім того, тоді офіційний Вашингтон запровадив санкційні обмеження проти понад 100 російських компаній, які пов'язані з російським військово-промисловим комплексом.