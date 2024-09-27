Що відбувається на ринку нафти

У п'ятницю, 27 вересня, нафта почала "відігравати" втрати на ринку. Водночас це не змінює те, що еталонні бренди нафти все ще залишилися на шляху до тижневого падіння. Інвестори зважують вплив відразу кількох факторів на ринок нафти, згідно з даними Reuters.

Цікаво Саудівська Аравія готується до серйозної боротьби за ринки збуту нафти

Йдеться про очікування збільшення обсягів видобування нафти від Лівії та країн ОПЕК+ та потужні економічні стимули у Китаї, який є найбільшим імпортером сировини у світі.

Скільки коштує барель нафти

Ціна нафти Brent зросла на 15 центів або на 0,21%. Сировина торгується на рівні 71,75 долара за барель. Водночас нафта WTI подорожчала на 18 центів або на 0,27%. Американська сировина коштує 67,85 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: