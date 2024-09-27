Китайские банки опасаются санкций США

С 12 октября банки в Китае могут полностью отказаться принимать платежи из России, пишет Reuters. Дело в том, что в октябре завершается срок действия лицензии США, которая позволяет проводить некоторые операции, связанные с важными участниками российской финансовой инфраструктуры,

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На этом фоне некоторые импортеры опасаются, что проблемы с платежами между Россией и Китаем могут ухудшиться. Добавляют, что также возможно формирование резкого дефицита юаней.

К теме! Юань на сегодня – это наиболее торгуемая иностранная валюта в Москве. Ведь полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года вызвало широкие западные санкции и усиление политики так называемой дедолларизации в России.

Китайские банки опасаются введения против них вторичных санкций США. Эти риски связаны с российскими компаниями, которые США внесли в черный список. Кроме того, российский центральный банк не хочет и дальше заниматься накачкой ликвидности в юанях через валютные свопы.

Стоит добавить, что это последствия санкций США против Московской фондовой биржи, которые ввели в первой половине июня. Кроме того, тогда официальный Вашингтон ввел санкционные ограничения против более 100 российских компаний, которые связаны с российским военно-промышленным комплексом.