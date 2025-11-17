Укр Рус
17 листопада, 15:22
3

Ситуація загострюється: Росія стає ще більш залежною від Китаю

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Обсяги торгівлі між Китаєм та Росією за перші 9 місяців 2025 року скоротилися на 9,4%.
  • Основною причиною зниження торгівлі є зменшення вартості російського енергетичного експорту в Китай на 18,9% та перенасичення ринку китайськими автомобілями.

Росія стає ще більш залежною від Китаю. Так відбувається, попри спад торгівлі між цими країнами.

Як спадає торгівля між Китаєм та Росією?

За перші 9 місяців 2025 року обсяги торгівлі між Китаєм та Росією скоротилися на 9,4%, порівняно з аналогічним періодом торік, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Важливо! Обсяги торгівлі між Китаєм та Росією за вказаний період скоротилися на 163,6 мільярда доларів.

Також цьогоріч відбулися такі зміни:

  • зменшився експорт Китаю до Росії – на 11,3% і склав – 73,6 мільярда доларів;
  • а от російські поставки в Китай зменшилися на 7,7%, вони сягнули – 90 мільярдів доларів.

Зауважимо, що основним чинником падіння стала нижча ціна на енергоносії:

  • у період з січня по вересень, вартість російського енергетичного експорту в Китай зменшилась на 18,9% (14 мільярдів доларів);
  • експорт нафти також впав – на понад 8%.

Також потрібно зазначити, що:

  • На російському ринку сталося перенасичення китайськими автомобілями. Обсяги постачань були рекордні у 2024. Після цього попит скоротився у понад 2 рази
  • Відбуваються постійні логістичні збої. Зокрема, зросла вартість перевезень з Китаю в Росію.

Залежність російської економіки від експорту енергоносіїв і металів, більшість яких продаються до Китаю, робить її дедалі вразливішою до коливань попиту на китайському ринку та посилює залежність від Пекіна, 
– наголошує розвідка.

Що ще відбувається в російській економіці зараз?

  • Центробанк Росії фіксує відтік коштів з банків. Йдеться як про бізнес, так і звичайні домогосподарства. "Втрати" уже сягнули 1 трильйона рублів.

  • СЗРУ наголошує, що ситуація в російській економіці погіршується. Зокрема, помітні ознаки технічної рецесії.