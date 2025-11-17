Ситуация обостряется: Москва становится еще более зависимой от Китая

Россия становится еще более зависимой от Китая. Так происходит, несмотря на спад торговли между этими странами.

Как спадает торговля между Китаем и Россией?

За первые 9 месяцев 2025 года объемы торговли между Китаем и Россией сократились на 9,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Важно! Объемы торговли между Китаем и Россией за указанный период сократились на 163,6 миллиарда долларов.

Также в этом году произошли следующие изменения:

уменьшился экспорт Китая в Россию – на 11,3% и составил – 73,6 миллиарда долларов;

а вот российские поставки в Китай уменьшились на 7,7%, они достигли – 90 миллиардов долларов.

Заметим, что основным фактором падения стала более низкая цена на энергоносители:

в период с января по сентябрь, стоимость российского энергетического экспорта в Китай уменьшилась на 18,9% (14 миллиардов долларов);

экспорт нефти также упал – более чем на 8%.

Также нужно отметить, что:

На российском рынке произошло перенасыщение китайскими автомобилями. Объемы поставок были рекордные в 2024 году. После этого спрос сократился более чем в 2 раза

Происходят постоянные логистические сбои. В частности, выросла стоимость перевозок из Китая в Россию.

Зависимость российской экономики от экспорта энергоносителей и металлов, большинство которых продаются в Китай, делает ее все более уязвимой к колебаниям спроса на китайском рынке и усиливает зависимость от Пекина,

– отмечает разведка.

Что еще происходит в российской экономике сейчас?