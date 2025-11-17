Как спадает торговля между Китаем и Россией?
За первые 9 месяцев 2025 года объемы торговли между Китаем и Россией сократились на 9,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Важно! Объемы торговли между Китаем и Россией за указанный период сократились на 163,6 миллиарда долларов.
Также в этом году произошли следующие изменения:
- уменьшился экспорт Китая в Россию – на 11,3% и составил – 73,6 миллиарда долларов;
- а вот российские поставки в Китай уменьшились на 7,7%, они достигли – 90 миллиардов долларов.
Заметим, что основным фактором падения стала более низкая цена на энергоносители:
- в период с января по сентябрь, стоимость российского энергетического экспорта в Китай уменьшилась на 18,9% (14 миллиардов долларов);
- экспорт нефти также упал – более чем на 8%.
Также нужно отметить, что:
- На российском рынке произошло перенасыщение китайскими автомобилями. Объемы поставок были рекордные в 2024 году. После этого спрос сократился более чем в 2 раза
- Происходят постоянные логистические сбои. В частности, выросла стоимость перевозок из Китая в Россию.
Зависимость российской экономики от экспорта энергоносителей и металлов, большинство которых продаются в Китай, делает ее все более уязвимой к колебаниям спроса на китайском рынке и усиливает зависимость от Пекина,
– отмечает разведка.
Что еще происходит в российской экономике сейчас?
Центробанк России фиксирует отток средств из банков. Речь идет как о бизнесе, так и обычных домохозяйствах. "Потери" уже достигли 1 триллиона рублей.
СВРУ отмечает, что ситуация в российской экономике ухудшается. В частности, заметны признаки технической рецессии.