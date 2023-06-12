Усе заради однієї мети: Китай прагне збільшити обсяги власного видобування нафти

Китай на сьогодні суттєво залежить від імпорту нафти. Проте влада країни з другою економікою світу прагне змінити цю ситуацію. Ба більше, у Китаї уже почали втілювати цей план.

Одна з найбільших нафтових компаній у країні очолила зусилля із морського глибоководного буріння. Йдеться про China National Offshore Oil Corp. (CNOOC).

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Що відомо про плани Китаю

За останніми даними, на об'єкті в Чжухаї одночасно може перебувати до 15 тисяч працівників. Компанія CNOOC інвестує значні суми на розвиток технології буріння. Наразі у цій сфері першість утримують нафтові корпорації із Заходу. У 2022 році на морські свердловини припадало до 60% обсягів видобування нафти у Китаї.

У 2021 році США внесли CNOOC до чорного списку. Офіційний Вашингтон заявив, що головна причина такого кроку – спільні дії компанії з китайськими військовими щодо залякування сусідніх країн через спірні претензії на значну частину Південнокитайського моря.

Річ у тому, зараз фіксують старіння наземних свердлив, тоді як попит у Китаї на енергію зростає. У зв'язку з цим залежність країни від імпортної нафти зростає. Додамо дані про імпорт сировини:

На сьогодні Китай купує понад 70% нафти з-за кордону;

нафти з-за кордону; Цікаво, що на рубежі тисячоліть цей показник становив лише 10%.

Аналітик з S&P Global Commodity Insights заявив, що внутрішні морські барелі стануть основою для економічного зростання Китаю на наступне десятиліття.

Загалом у 2023 році компанія CNOOC планую отримати від 650 до 660 мільйонів барелів нафтового еквівалента у рамках видобування. Ба більше, китайська корпорація долучається до різноманітних проєктів по всьому світу та експериментує з передовими технологіями.

Нагадаємо, що минулої п'ятниці нафта зафіксувала друге поспіль знецінення за тиждень. Одна з причин – слабкі економічні дані з Китаю.