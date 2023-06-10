Останні зміни на ринку нафти

Під час останньої торгової сесії за тиждень, 9 червня, вартість нафти Brent коливалася на рівні 74,79 долара за барель. Сировина подешевшала на 1,17 долара або 1,5%.

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Паралельно ф'ючерси на West Texas Intermediate впали в ціні на 1,12 долара або 1,6%. Американський бренд нафти завершив день з ціною на рівні 70,17 долара за барель, повідомляє Reuters.

Згідно з Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Барель нафти марки Brent коштує 74,79 долара за барель (- 1,54%);

за барель (- 1,54%); Бренд WTI торгується на рівні 70,71 долара за барель (- 1,57%).

Що впливає на ціни

На ринку нафти зафіксували другий тижневий спад поспіль. Лише у п'ятницю сировина подешевшала в середньому більше, ніж на понад долар. Річ у тому, найбільший імпортер нафти у світі звітує про економічні дані, які не виправдовують очікувань. Йдеться про Китай.

Завдяки цьому посилилися побоювання щодо рівня попиту на ринку. Нагадаємо, що днем раніше ціни на нафту впали більше, ніж на 3 долари на тлі новин про неминучість ядерної угоди між США та Іраном. У разі реалізації цього сценарію на ринку зросте обсяг пропозиції, пише Reuters.

Нагадаємо, що очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль прокоментував останні зміни на ринку нафти та виділив головний фактор впливу для цін.