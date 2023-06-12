Одна из крупнейших нефтяных компаний в стране возглавила усилия по морскому глубоководному бурению. Речь идет о China National Offshore Oil Corp. (CNOOC).

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Что известно о планах Китая

По последним данным, на объекте в Чжухае одновременно может находиться 15 тысяч работников. Компания CNOOC инвестирует значительные суммы в развитие технологии бурения. В настоящее время в этой сфере первенство удерживают нефтяные корпорации с Запада. В 2022 году на морские скважины приходилось 60% объемов добычи нефти в Китае

К теме! В 2021 году США внесли CNOOC в черный список. Официальный Вашингтон заявил, что главная причина такого шага – совместные действия компании с китайскими военными по поводу запугивания соседних стран из-за спорных претензий на значительную часть Южнокитайского моря.

Дело в том, что сейчас фиксируют старение наземных сверл, тогда как спрос в Китае на энергию растет. В связи с этим зависимость страны от импортной нефти растет. Добавим данные об импорте сырья:

На сегодня Китай покупает больше 70% нефти из-за границы;

нефти из-за границы; Интересно, что на рубеже тысячелетий этот показатель составлял только 10%.

Аналитик из S&P Global Commodity Insights заявил, что внутренние морские баррели станут основой для экономического роста Китая на следующее десятилетие.

В целом в 2023 году компания CNOOC планирую получить от 650 до 660 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в рамках добычи Более того, китайская корпорация приобщается к различным проектам по всему миру и экспериментирует с передовыми технологиями.

Напомним, что в прошлую пятницу нефть зафиксировала второе подряд обесценивание за неделю. Одна из причин – слабые экономические данные из Китая.