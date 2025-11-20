Чим Росія платитиме за допомогу в обході санкцій?

Відсутність санкцій з боку країн Глобального Півдня дозволяє Росії витримувати економічний тиск Заходу. Разом із тим вона все більше переходить під вплив Китаю. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Іван Ус.

Упродовж майже 4 років повномасштабної війни в Україні Європейський Союз та Сполучені Штати Америки накладають на Росію санкції, аби змусити її припинити агресію. Проте вплив цих заходів обмежений нейтральною позицією інших країн, які не припиняють торгівлі з Росією.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Санкції запроваджені з боку країн Заходу. Водночас немає санкцій з боку країн, які належать до Глобального Півдня, насамперед Китаю. І це дозволяє Росії триматися. Проте тут є дуже вагоме але. Через зростання значення Китаю для Росії з'явився навіть такий термін, як "юанізація" російської економіки. Вона полягає в тому, що внутрішньоекономічні процеси в Китаї починають все більше впливати на економіку Росії.

Як ілюстрацію для цієї тенденції Іван Ус наводить приклад скорочення російського Фонду національного добробуту через девальвацію юаня, який став основною резервною валютою після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Експерт також зауважує, що з огляду на свою значущість для економіки Росії Китай може використовувати монопсонію, впливаючи на ціноутворення та умови торгівлі як покупець.

Китай говорить: дивіться, у вас немає, крім нас, іншого варіанту, кому продавати свою продукцію, чи в кого купувати її (тут якраз монополія Китаю). І тому ми вам казатимемо, по якій ціні ви нам продаєте, а далі – по якій ціні ми вам продаємо продукцію. Тобто Китай встановлює і продаж, і купівлю. Для Росії це дуже неприємна історія,

– каже економіст Іван Ус.

Зверніть увагу! Росія не визнає впливу західних санкцій на свою економіку. Проте, за даними Міжнародного енергетичного агентства, тільки за жовтень доходи країни від продажу нафти та нафтопродуктів скоротилися на 2,3 мільярда доларів через нові санкції США. Також на це вплинули атаки українських дронів на російські НПЗ.

Хто продовжує торгувати з Росією попри санкції ЄС і США?

Найбільшим торговельним партнером Росії є Китай, який імпортує значні обсяги нафти, газу та вугілля. Обсяг торгівлі між країнами у 2024 році становив приблизно 244,8 мільярда доларів. Проте за перші 9 місяців 2025 року він скоротився на 9,4%.

На другому місці перебуває Індія, яка до повномасштабної війни в Україні була дванадцятою серед найважливіших торговельних партнерів Росії.

Також збільшили свій імпорт з Росії Ізраїль, Вірменія, Туреччина, Єгипет, Узбекистан та Бразилія.

Загальний обсяг торгівлі з ЄС становить близько 67,5 мільярдів євро. Це зробило Європейський Союз третім за величиною партнером Росії в регіоні у 2024 році.

У ЄС торгівлю з Росією продовжують:

Німеччина – обсяг торгівлі становить близько 9,5 мільярда доларів, хоч імпорт російських товарів і скоротився на 92%;

Франція, Нідерланди – понад 6 мільярдів доларів;

Бельгія, Італія, Чехія, Іспанія, Словаччина мають у деяких випадках значно нижчий експорт у порівняння з 2021 роком;

Угорщина – обсяг торгівлі оцінюють у близько 6,2 мільярда доларів.

Що завдає шкоди економіці Росії?