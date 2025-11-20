Навіщо Китаю будувати власний тіньовий флот?

Тіньовий флот може знадобитися Китаю на випадок потрапляння під санкції й потрібен для торгівлі з Росією в обхід обмежень США. Водночас таке посилення зв’язків робить Москву більш залежною від свого партнера. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Іван Ус.

За даними Bloomberg, Китай створює власний тіньовий флот для імпорту зрідженого російського газу, на який поширюються санкції США. Маючи достатньо газу, що надходить трубопроводами, він може використати морські закупівлі як засіб диверсифікації постачання та зміцнення зв’язків з Росією.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Тут є певне побоювання, чому Китай це робить. Можливо він в перспективі очікує санкції щодо його флоту. У разі якихось дій. Якщо ще Китай створить свій тіньовий флот, тоді послуги Росії з перевезення нафти буде надавати він, а отже – й диктувати умови, за якими цінами Росія постачатиме нафту насамперед Індії, конкуренту Китаю.

Розбудова власного тіньового флоту Китаєм наразі перебуває на ранньому етапі, проте переміщення танкерів і володіння ними Китаєм нагадує тенденції на російському ринку нафти на СПГ, повідомляє Bloomberg.

Економіст Іван Ус зауважує, що перспектива допомоги від Китаю для обходу санкцій матиме свою ціну для Росії, адже торгівля між цими країнами починає виходити за межі економічної площини в політичну.

Китай може допомогти, але це не буде безкоштовно. Ба більше, зараз складається ситуація, про яку російські економічні пабліки говорять, що Китай залишається чи не єдиною можливістю обходити санкції, тож починає диктувати умови своїх відносин з Росією,

– каже експерт.

Зауважимо! За даними Reuters, російський виробник зрідженого природного газу "Новатек" з серпня пропонує китайським покупцям знижку 30 – 40% на продукцію зі свого підсанкційного проєкту "Арктик ЗПГ-2".

Яка ситуація з російським тіньовим флотом?

Росіяни розбудовують власний тіньовий флот для обходу західних санкцій, які мають на меті перешкоджати торгівлі нафтою, нафтопродуктами, а також зрідженим природним газом.

За оцінками дослідницької компанії S&P Global Market Intelligence, на початок 2025 року тіньовий флот Росії налічував 940 суден , що на 45% більше, ніж роком раніше. Це близько 17% усіх нафтових танкерів, що перебувають в експлуатації та курсують океаном, пише NYT.

Також з 2024 року Росія будує тіньовий флот для ЗПГ і накопичила понад десяток суден. Однак на цей процес впливає більша складність технологій завантаження й відвантаження зрідженого газу в порівнянні з іншими продуктами.

