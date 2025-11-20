Чем Россия будет платить за помощь в обходе санкций?

Отсутствие санкций со стороны стран Глобального Юга позволяет России выдерживать экономическое давление Запада. Вместе с тем она все больше переходит под влияние Китая. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал экономист Иван Ус.

Смотрите также Китай строит собственный теневой флот: чем это грозит России

В течение почти 4 лет полномасштабной войны в Украине Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки накладывают на Россию санкции, чтобы заставить ее прекратить агрессию. Однако влияние этих мер ограничено нейтральной позицией других стран, которые не прекращают торговли с Россией.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Санкции введены со стороны стран Запада. В то же время нет санкций со стороны стран, которые относятся к Глобальному Югу, прежде всего Китая. И это позволяет России держаться. Однако здесь есть очень весомое но. Из-за роста значения Китая для России появился даже такой термин, как "юанизация" российской экономики. Она заключается в том, что внутриэкономические процессы в Китае начинают все больше влиять на экономику России.

В качестве иллюстрации для этой тенденции Иван Ус приводит пример сокращения российского Фонда национального благосостояния из-за девальвации юаня, который стал основной резервной валютой после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Эксперт также отмечает, что учитывая свою значимость для экономики России Китай может использовать монопсонию, влияя на ценообразование и условия торговли как покупатель.

Китай говорит: смотрите, у вас нет, кроме нас, другого варианта, кому продавать свою продукцию, или у кого покупать ее (здесь как раз монополия Китая). И поэтому мы вам будем говорить, по какой цене вы нам продаете, а дальше – по какой цене мы вам продаем продукцию. То есть Китай устанавливает и продажу, и покупку. Для России это очень неприятная история,

– говорит экономист Иван Ус.

Обратите внимание! Россия не признает влияния западных санкций на свою экономику. Однако, по данным Международного энергетического агентства, только за октябрь доходы страны от продажи нефти и нефтепродуктов сократились на 2,3 миллиарда долларов из-за новых санкций США. Также на это повлияли атаки украинских дронов на российские НПЗ.

Кто продолжает торговать с Россией несмотря на санкции ЕС и США?

Крупнейшим торговым партнером России является Китай, который импортирует значительные объемы нефти, газа и угля. Объем торговли между странами в 2024 году составил примерно 244,8 миллиарда долларов. Однако за первые 9 месяцев 2025 года он сократился на 9,4%.

На втором месте находится Индия, которая до полномасштабной войны в Украине была двенадцатой среди важнейших торговых партнеров России.

Также увеличили свой импорт из России Израиль, Армения, Турция, Египет, Узбекистан и Бразилия Египет Узбекистан и Бразилия.

Общий объем торговли с ЕС составляет около 67,5 миллиардов евро. Это сделало Европейский Союз третьим по величине партнером России в регионе в 2024 году.

В ЕС торговлю с Россией продолжают:

Германия – объем торговли составляет около 9,5 миллиарда долларов, хотя импорт российских товаров и сократился на 92%;

Франция, Нидерланды – более 6 миллиардов долларов;

Бельгия, Италия, Чехия, Испания, Словакия имеют в некоторых случаях значительно ниже экспорт по сравнению с 2021 годом;

Венгрия – объем торговли оценивают в около 6,2 миллиарда долларов.

Что наносит ущерб экономике России?