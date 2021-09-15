У Goldman Sachs зауважили, що ця тенденція може проявитися й на інших сировинних ринках, оскільки їхні резерви виснажуються. Аналітики також наголосили, що цінові кризи можуть стати масштабнішими.
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Ціни на газ та електрику в Європі оновили рекорд
Гуртові витрати на природний газ та електроенергію на європейському ринку досягли нового піку, оскільки зростання попиту на ці товари на фоні відновлення роботи країн після коронавірусу збігається з обмеженням пропозиції через низку факторів.
Динаміка ціноутворення на енергію у Європі дає уявлення про те, чого варто чекати на інших товарних ринках,
– написав Джефф Кері з Goldman Sachs.
У Європі різко зросли ціни на газ та електрику / Фото Unsplash
Сигнал для сировинних ринків
Експерти Goldman Sachs зауважили, що поєднання двох факторів – відновлення світової економіки та зниження запасів сировини – може підсилити тенденцію зміни цін на ринку, оскільки ринки намагаються збалансувати бум попиту та стійку пропозицію. Крім того, прогнозують, що індекс S&P GSCI, який є орієнтиром на товарних ринках, виросте на 11% або навіть більше протягом наступних 12 місяців.
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В інвестиційній компанії зазначити, що запаси майже всіх фізичних товарів (від американських автомобілів до міді в Китаї) різко скорочуються на тлі поступового скасування карантинних обмежень та відновлення активності людей. Тож, сировинні ринки стають більш вразливими до будь-яких проблем з постачанням.
Експерти Goldman Sachs додали, що зараз на сировинних ринках відсутня опція збільшення пропозиції у відповідь на зростання цін, тож "знищення" попиту через різке зростання вартості є єдиним варіантом збалансування ринків.