Саме так крадуть гроші українців: найпоширеніші схеми карткового шахрайства у 2025 році

Багато українців стикаються з шахраями, що намагаються викрасти їхні гроші з карток. Інколи зловмисниками таки вдається досягти цілі. Як показує статистика, наразі найчастіше шахраї виманюють гроші із карток за допомогою маніпуляцій.

Як найчастіше виманюють гроші з карток українців?

Шахраї розвиваються та постійно вигадують нові схеми, розповіла 24 Каналу банкірка Анна Довгальська.

Найпопулярніші методи шахрайства такі:

Шахрайство з інвестиціями

Це метод, коли шахраї діють в довгу. "Жертва" протягом довгого часу впевнена, що вона інвестує, наприклад, в крипту.

Аби підтвердити справжність цих дій, шахраї навіть створюють професійні вебплатформи. Призначення таких ресурсів – імітувати діяльність брокерів.

Цікаво! Може бути створено особистий кабінет, де людина бачить фейкові прибутки.

Проблеми відкриються лише тоді, коли людина захоче вивести гроші. Шахраї почнуть вимагати комісію за зняття і просто "викинуть" людину з сервісу.

Шахрайство за допомогою ШІ

Йдеться у першу чергу про голосові та deepfake-атаки. Доходить до того, що деякі шахраї імітують близьких людей "жертви".

Шахрайські кол-центри

Такі масштабні організації мають чіткі скрипти роботи. Завдяки цим алгоритмам, співробітникам кол-центрів часто вдається переконати жертву.

Анна Довгальська Заступниця голови правління Глобус Банку Наразі кол-центри досить поширене в Україні явище. Дуже часто на гачок таких роботодавців потрапляє молодь (переважно студенти), яким потрібна робота, які мріють про кар'єрне зростання. Власне їм обіцяють і карєрне зростання, і стабільну роботу, запрошують на співбесіду, змушують підписати угоду про нерозголошення та фактично беруть в "лабети" шахрайської контори.

Варто відзначити і поширення схеми "квішингу". Тобто, фальшивих QR-кодів.

Яка ситуація з картковим шахрайством в Україні?