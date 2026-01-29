Що відомо про обшуки в Deutsche Bank?

Імовірно, до цієї справи причетний російський олігарх – Роман Абрамович, повідомляє Reuters.

У минулому Deutsche Bank підтримував ділові відносини з іноземними компаніями, які, за результатами розслідування, підозрюються у відмиванні грошей,

– йдеться у коментарі прокуратури Франкфурта для Reuters.

Щобільше, проведення цих пошуків підтвердили і представники банку. Вони також зазначили, що Deutsche Bank активно співпрацює зі слідством.

Цікаво! Як відомо зараз, приблизно 30 слідчих у цивільному одязі увійшли до штаб-квартири банку в центрі Франкфурта о 10 ранку вчора.

Нагадаємо, Роман Абрамович перебуває в санкційному списку ЄС ще з весни 2022 року. Теперішні обшуки пов'язані саме з діяльністю компаній, які належать цьому російському олігарху, повідомляє Der Spiegel.

Адвокат Абрамовича прокоментував ситуацію. Він вказав, що не має жодної інформації щодо обшуків. Також представник російського олігарха назвав звинувачення неправдивими, адже Абрамович: "завжди діяв відповідно до чинного національного та міжнародного законодавства".

Що важливо знати про діяльність Deutsche Bank?