Зробіть це, аби не втратити доступ до власного рахунку: "Приватбанк" повідомив про зміни

Щоб не втрапити у халепу, варто своєчасно перевипускати картку до закінчення терміну її дії. Для цього необов'язково витрачати багато часу. Адже зараз, аби виконати цю операцію, існує декілька простих методів.

Як перевипустити картку "Приватбанку"?

Щоб перевипустити картку "Приватбанку", необов'язково навіть виходити з дому, повідомляє банк.

Річ у тім, що наразі банк дозволяє її оформити у діджитал-форматі. Для цього потрібно скористатися застосунком Приват24.

Digital картка – це повноцінна банківська Картка для виплат, що існує лише у віртуальному форматі. Вона має ті ж можливості, що й звичайна пластикова картка,

– зазначає "Приватбанк".

Також перевипустити картку можна:

Замовивши доставку

Особлива ця опція актуальна для тих, хто за кордоном. Адже таким чином фізичну картку можна оформити і отримати надзвичайно швидко та просто. По Україні доставлення триватиме – 1 – 3 дні.

Важливо! Замовити доставку банківської картки можна через Приват24, повідомляє "Приватбанк".

У відділенні

У відділенні пластик можна оформити швидко і без зусиль. Проте варто взяти з собою необхідні документи:

паспорт;

ІПН.

Зауважимо, наразі приватівські картки діють навіть після закінчення терміну, вказаного на пластику. Відповідне рішення банк ухвалив раніше.

Кому рекомендують перевипустити картку?