Як оподатковуються доходи від депозитів?

Податки списуються з нарахованих відсотків за депозитами, повідомляє "Гаразд".

Потрібно знати! Відсотки за депозитами встановлює кожна фінансова установа окремо. Аби точно знати, як може змінюватись дохідність протягом всього терміну вкладення, потрібно уважно ознайомлюватись з договором, повідомляє ресурс НБУ. Наприклад, ставка може бути плаваючою і відчутно змінитись вже під час дії депозиту.

Про які податки йдеться:

18% – податок на ходи фізичних осіб – ПДФО;

5% – військовий збір.

Тобто, наразі загальна сума податків, яка стягується з депозитів – 23%.

Важливо! Податок нараховується лише на дохід, що отриманий завдяки процентам, а не всю суму вкладу.

Проведемо приклад розрахунків, де розглянемо таку ситуацію:

сума вкладу – 30 000 гривень;

вклад на 15% річних на 1 рік.

Тобто, нарахований дохід складатиме – 15% від 30 000 – 4 500 гривень. Оподатковується саме це значення. Виходить:

4 500*23% – 1035 гривень сума податку;

виходить, що "чистими" дохід – 3 465 гривень.

Відповідно, після закриття вкладу ви отримаєте не 34 500 а – 33 465 гривень.

Вкладникам не потрібно самостійно інформувати фіскальну службу про доходи за депозитами, адже цим займаються банки та інші фінансові установи. Як податкові агенти вони зобов'язані звітувати перед податковою службою та надавати інформацію про списання податків з депозитів без зазначення персональних даних клієнтів,

– йдеться у повідомленні.

