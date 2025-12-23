Як насправді карбують монети: ви будете вражені

Карбування монет це доволі важкий процес. Наразі його здійснює Монетний двір. Зауважимо, що там карбуються не тільки звичайні обігові та розмінні копійки, також саме тут виготовляються пам'ятні монети.

Як саме відбувається карбування копійок?

Перш ніж викарбувати копійку, її потрібно попередньо намалювати. Цим займається один або декілька художників, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Гаразд".

Після того як художник створить малюнок, залучають скульптора. Уже цей спеціаліст виготовляє у декілька разів збільшену копію монети, зокрема детально пропрацьовується ескіз:

аверсу;

реверсу;

та за потреби – гурту.

Спеціальний верстат після сканування збільшеної копії з урахуванням усіх рельєфів робить основні контури зображення на штемпелі, а вже потім майстер-гравер вручну під мікроскопом виправлятиме деталі,

– розповідає видання.

Далі процес виготовлення виглядає так:

штемпелі фіксуються у верстатах;

у прилад завантажують металеві заготовки;

і уже потім відбувається процес карбування.

Цікаво, що окрім карбування монет, Монетний двір також виготовляє державні нагороди України. Наприклад, нещодавно Державне управління справами (ДУС) зробило замовлення у НБУ на 45,7 мільйона гривень. Тепер Монетний двір має виготовити ордени, медалі, почесні звання та відзнаки Президента України, повідомляє Prozorro.

Що важливо знати українцям про копійки зараз?

НБУ ухвалив рішення про виведення з обігу деяких копійок. Наприклад, з 1 жовтня 2025 року почнуть "прибирати" 10 копійок. Вилучення відбуватиметься непомітно для громадян. Річ у тім, що 10 копійок прибиратимуть з обігу, коли ця монета потраплятиме у банк, наприклад внаслідок інкасації.

Раніше НБУ ухвалював рішення про виведення з обігу інших копійок. Йдеться в номінали: 1, 2, 5 і 25. Наразі ці монети не ходять і не використовуються при розрахунках.

Зауважте! Рішення про виведення копійок регулятор ухвалює через те, що в таких монетах зникає потреба при розрахунках.