Бути частиною династії Віндзорів можливо й означає привілеї та престиж, але не завжди гарантує значне багатство. Навіть високопоставлені члени королівської сім'ї часто залежать у фінансовому плані від старших за віком родичів.

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Спадок короля

Проте для нового короля Великої Британії ситуація виглядає по-іншому. Після більше ніж 70 років очікування Чарльз III зайняв престол та буде виконувати відповідні обов'язки. Крім того, старший син Єлизавети II отримає свою спадщину. Йдеться про:

об'єкти нерухомості,

рідкісні коштовності,

картини,

земельні ділянки тощо.

Також Чарльз III тепер контролює активи загальною вартістю 42 мільярди доларів. Цей портфель включає мільярдні інвестиції та інші розкішні палаци, коштовності, витвори мистецтва, якими монарх по суті ніколи не буде володіти. Серед них:

Букінгемський палац,

Віндзорський замок,

Лондонський Тауер.

Цей портфель належить монарху протягом усього періоду його правління. Активи також зберігаються "в довірчій власності" для наступників короля чи королеви й нації, тобто їх фактично не можна продавати.

Приватні активи

Спадщина Чарльза III також включає об'єкти приватної власності королеви Єлизавети II. Зокрема, маєтки у Балморалі, Шотландія, де вона померла, а також у Сандрінгемі, східна Англія, де розташована коняча ферма, відома як Royal Studs. До того ж очікують, що король Чарльз отримає у спадок величезну приватну колекцію коштовностей, творів мистецтва, рідкісних марок й особистих інвестицій Єлизавети II.

Видання Forbes оцінює ці активи в 500 мільйонів доларів. Варто додати, що британському монарху не доведеться платити податок на спадщину. Все через угоду від 1993 року з урядом Великої Британії, яка звільняє від податків передачу власності від одного суверена до іншого.

Монарх вступив на престол із власними активами. Загалом основним джерелом доходу було герцогство Корнуольське, яке принесло йому близько 27 мільйонів доларів цього року. Тепер цей об'єкт нерухомості отримав старший син Чарльза III – принц Вільям.

Крім того, коли Чарльз III був у статусі принца Уельського, то він створив кілька підприємств. Головні цілі – захист навколишнього середовища та розвиток органічного землеробства. Через свій благодійний фонд вже новий король володів найбільшим брендом органічних продуктів у Великій Британії, а також центром відпочинку на природі та ремісничим центром у Трансільванії. Тепер цей фонд перейде під контроль принца Вільяма.