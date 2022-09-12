Йдеться про Герцогство Ланкастерське, яке автоматично переходить у власність Чарльза III і є основним джерелом доходу монарха.
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Спадок для короля і податки
Цікаво, що новий король уникне сплати податку на спадщину. Вартість маєтку оцінюють у понад 750 мільйонів доларів. Це можливо завдяки правилу, яке запровадив уряд Великої Британії у 1993 році. Головна ціль – захист від знищення активів королівської родини, якщо два монархи помруть протягом короткого проміжку часу.
Тож члени королівської сім’ї не мають сплачувати податку у розмірі 40% на майно, вартість якого перевищує 325 тисяч фунтів стерлінгів (377 тисяч доларів), як це роблять інші жителі Великої Британії.
Згідно з даними офіційних фінансових звітів, у 2021 році дохід герцогства склав 24 мільйони фунтів стерлінгів (27 мільйонів доларів), і тепер король Чарльз III має право отримувати цей дохід.
Станом на кінець березня 2022 року, активи під контролем герцогства Ланкастерського оцінили у більше ніж 650 мільйонів фунтів стерлінгів (754 мільйони доларів США). Згідно із законом від 1702 року монарху заборонено продавати будь-які з цих активів. З 1993 року Єлизавета II почала платити податок на приріст капіталу та податок на прибуток. Новий король теж вирішив слідувати цьому правилу.