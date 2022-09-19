Быть частью династии Виндзоров можно и означает привилегии и престиж, но не всегда гарантирует значительное богатство. Даже высокопоставленные члены королевской семьи часто зависят в финансовом плане от старших по возрасту родственников.

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Наследие короля

Однако для нового короля Великобритании ситуация выглядит по-другому. После более чем 70 лет ожидания Чарльз III занял престол и будет выполнять соответствующие обязанности. Кроме того, старший сын Елизаветы II получит свое наследство. Речь идет о:

объектах недвижимости,

редких драгоценностях,

картинах,

земельных участках и т.п.

Также Чарльз III теперь контролирует активы общей стоимостью 42 миллиарда долларов. Этот портфель включает в себя миллиардные инвестиции и другие роскошные дворцы, драгоценности, произведения искусства, которыми монарх по существу никогда не будет обладать. Среди них:

Букингемский дворец,

Виндзорский замок,

Лондонский Тауэр.

Этот портфель принадлежит монарху в течение всего периода его правления. Активы также сохраняются "в доверительной собственности" для преемников короля или королевы и нации, то есть фактически их нельзя продавать.

Частные активы

Наследие Чарльза III также включает в себя объекты частной собственности королевы Елизаветы II. В частности, имения в Балморале, Шотландия, где она умерла, а также в Сандрингеме, восточная Англия, где расположена лошадиная ферма, известная как Royal Studs. К тому же ожидают, что король Чарльз получит в наследство огромную частную коллекцию драгоценностей, произведений искусства, редких марок и личных инвестиций Елизаветы II.

Издание Forbes оценивает эти активы в 500 миллионов долларов. Следует добавить, что британскому монарху не придется платить налог на наследство. Все из-за соглашения от 1993 года с правительством Великобритании, освобождающей от налогов передачу собственности от одного суверена к другому.

Монарх вступил на престол с собственными активами. В общей сложности основным источником дохода было герцогство Корнуэльское, которое принесло ему около 27 миллионов долларов в этом году. Теперь этот объект недвижимости получил старший сын Чарльза III – принц Уильям.

Кроме того, когда Чарльз III был в статусе принца Уэльского, он создал несколько предприятий. Главные цели – защита окружающей среды и развитие органического земледелия. Из-за своего благотворительного фонда новый король владел крупнейшим брендом органических продуктов в Великобритании, а также центром отдыха на природе и ремесленным центром в Трансильвании. Теперь этот фонд перейдет под контроль принца Уильяма.